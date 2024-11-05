Отец истории Фукуяма: Трамп сольет Украину
В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США перемены отразятся не только на Соединенных Штатах, но и на остальном мире.
Такое мнение в беседе с DW высказал старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.
По его словам, избиратели голосуют, реагируя на «краткосрочные проблемы», в том числе с инфляцией, их не волнуют «долгосрочные, гораздо более важные вопросы, такие как сохранение верховенства закона в Соединенных Штатах».
Последствия - при возвращении Трампа в Белый дом - создадут очень плохой прецедент для всей Европы, полагает Фукуяма, имея в виду дальнейшее укрепление правопопулистов в Евросоюзе.
Фукуяма констатировал, что существуют и другие «геополитические риски», в фазу которых «мы сейчас вступаем». Речь идет о возможности «мирного соглашения с Путиным за счет Украины». Кроме того, нет уверенности в том, что в Юго-Восточной Азии Вашингтон захочет защищать своих союзников от Китая, предупредил эксперт.
Вместе с тем он призвал не забегать вперед и дождаться результатов голосования в США, прежде чем делать окончательные выводы.
Ранее, 10 сентября, на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии Фукуяма отмечал, что результаты войны РФ в Украине станут определяющим не только для соседних стран и региона: «В зависимости от исхода этой войны многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан - каждая из этих стран испытывает немедленное влияние в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории».