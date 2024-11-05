Отец истории Фукуяма: Трамп сольет Украину

В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США перемены отразятся не только на Соединенных Штатах, но и на остальном мире.

Такое мнение в беседе с DW высказал старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

По его словам, избиратели голосуют, реагируя на «краткосрочные проблемы», в том числе с инфляцией, их не волнуют «долгосрочные, гораздо более важные вопросы, такие как сохранение верховенства закона в Соединенных Штатах».