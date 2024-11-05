Когда Трамп позвонит Путину?

Около полуночи по времени восточного побережья Америки многие обозреватели из числа демократов практически одновременно призвали своих сторонников расходиться и идти спать. Стрелка The New York Times показывала победу Дональда Трампа с вероятностью в 75 процентов. Позднее дала ему победу в 90-95 процентов. Наиболее терпеливые, конечно, призывали дождаться окончательного подсчета голосов в трех штатах так называемого Ржавого пояса - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, которая Камала Харрис должна была выиграть, чтобы победить. Главным их них является Пенсильвания, там ведет Трамп, но еще не закончен подсчет в двух крупных городах - Филадельфии и Питтсбурге, оплотах демократов.

Скорее всего, результаты будут известны позднее утром, но они вряд ли что-то изменят в окончательном раскладе. В двух других важных штатах - Мичигане и Висконсине Дональд Трамп удерживает небольшое, но стабильное преимущество. И вот VIP-гости Харрис, собравшиеся в здании Howard University в Вашингтоне, которая когда-то окончила сама вице-президент, стали с довольно мрачными лицами выходить во двор, ожидая выступления Камалы. Скорее всего, это еще не будет признание победы конкурента, возможно, она просто поблагодарит всех за поддержку. Трамп выступил лучше, чем ожидалось. Он, по предварительным данным, получил бОльшую поддержку, чем Харрис и в общенациональном соревновании - по предварительным данным, разница составила около миллиона голосов. Это довольно необычная для американских выборов картина. В 2000 году Альберт Гор набрал больше голосов, чем Джордж Буш-младший, но проиграл в коллегии выборщиков. В 2016 году Хиллари Клинтон отдали на 2,8 миллиона голосов больше, чем Трампу, но и она проиграла. Сейчас у критиков архаической системы голосования, которая была создана отцами-основателями в XIX веке, остается мало аргументов ссылаться на несовершенство избирательной системы.

Но что еще более поразительно - Харрис получила меньше голосов от традиционных сторонников демократов там, где их позиции, казалось бы, являются самыми сильными в стране. Например, на Манхэттене число полученных ею голосов было на 9 процентов меньше, чем у Джо Байдена в 2020 году. Это совершенно необъяснимый феномен. Кроме того, совершенно не оправдалась ставка Харрис на то, что ее активно поддержат избирательницы. Ее апелляции к тому, что демократы будут бороться за репродуктивные права женщин, не сработали. На проведенном во Флориде в день выборов референдуме по поводу абортов не прошел законопроект, который разрешал осуществлять операции до 24 дней беременности, и сохранился запрет, установленный губернатором штата Роном ДеСантисом в шесть дней. Очевидно, что Камала Харрис ошиблась и с выбором напарника по гонке. В вотчине Миннесоты Тима Уолца Харрис пока побеждает, но никакой его заслуги в этом нет. Он разыгрывал роль добропорядочного школьного учителя и тренера футбольной команды, но с его простоватым лицом не убедил избирателей в том, что является политиком первого ряда. Да и красноречия он не проявил - дебаты со «вторым человеком» Трампа Джей Ди Вэнсом Уолц показательно провалил. Вот если бы Камала остановила свой выбор на чрезвычайно популярном губернаторе Пенсильвании Джоше Шапиро, то все могло бы сложиться иначе. Но она, видимо, испугалась пригласить в команду еврея, учитывая, что у нее муж еврей и это дало бы политическим противникам почву для распространения антисемитского нарратива. Несколько минут назад стало известно, Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков. Он будет новым президентом США, передает Fox. Трамп выиграл в Висконсине — это плюс десять голосов выборщиков. Таким образом, республиканец гарантировал себе 277 голосов.