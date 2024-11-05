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Трамп возвращается в Белый дом

Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке

обновлено 12:14
12:14 693

В этом году исполнилось 15 лет Нахчыванскому соглашению, заложившему основу Организации тюркских государств (ОТГ). За этот период наша организация прошла успешный путь развития, заявил президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

Отметив, что подписанная в июле во время неформального Саммита глав государств в городе Шуше Карабахская декларация вносит вклад в еще большее углубление сотрудничества, глава государства сказал: «Азербайджан и дальше будет прилагать усилия, направленные на укрепление Организации тюркских государств».

Ильхам Алиев рассказал и о военном сотрудничестве между государствами-членами: «Учитывая нарастающие в настоящее время в мире угрозы, большое значение имеет наше сотрудничество в области обороны, безопасности и оборонной промышленности. В последнее время расширилось сотрудничество между нашими правоохранительными органами и органами безопасности».

Подчеркнув, что проводятся военные учения с участием вооруженных сил наших стран, президент Азербайджана отметил, что обучение в наших военных учебных заведениях курсантов из братских стран является показателем взаимного доверия и дружбы.

Глава государства в своем выступлении отметил также, что в последнее время еще больше увеличились перевозки по транспортному коридору Восток-Запад через территорию Азербайджана. Ильхам Алиев подчеркнул, что в январе-сентябре 2024 года в сравнении с соответствующим периодом 2023 года наблюдался почти 15-процентный рост в транзитных перевозках между государствами-членами и государствами-наблюдателями.

Президент Алиев в своем выступлении заявил, что в настоящее время реализуется ряд проектов по цифровизации Срединного коридора и упрощению торговли.

«Эти проекты повлияют на повышение эффективности логистики и уменьшение расходов», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что страны-члены Организации тюркских государств примут активное участие в работе конференции СОР29. Напомнив, что в ближайшие дни Азербайджан будет принимать климатическую конференцию СОР29, глава государства подчеркнул, что в декабре прошлого года около 200 стран единогласно поддержали кандидатуру Азербайджана, и отметил, что это – проявление большого уважения и поддержки международным сообществом Азербайджана.

* * * 11:48

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств в Бишкеке.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Ильхама Алиева, других глав государств и правительств. Затем было сделано совместное фото.

После этого началось заседание Совета глав государств Организации тюркских государств.

Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке обновлено 12:14
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