За взяточничество – исключение из партии и арест

Верховная народная прокуратура Китая решила заключить под стражу бывшего заместителя мэра Пекина Гао Пэна. Его подозревают во взяточничестве.

В сообщении на сайте прокуратуры говорится, что ведомство ранее «приняло решение арестовать» чиновника. Не уточняется, находится ли он под стражей на данный момент. Дело находится на стадии рассмотрения.

В октябре стало известно, что вице-мэра Пекина уволили с поста в связи с обвинениями во взятках. Его также исключили из Компартии Китая. По данным прокуратуры, чиновник за вознаграждение помогал третьим лицам в трудоустройстве, продвижении по службе, деловой деятельности и получении строительных подрядов.