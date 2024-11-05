USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

За взяточничество – исключение из партии и арест

12:03 441

Верховная народная прокуратура Китая решила заключить под стражу бывшего заместителя мэра Пекина Гао Пэна. Его подозревают во взяточничестве.

В сообщении на сайте прокуратуры говорится, что ведомство ранее «приняло решение арестовать» чиновника. Не уточняется, находится ли он под стражей на данный момент. Дело находится на стадии рассмотрения.

В октябре стало известно, что вице-мэра Пекина уволили с поста в связи с обвинениями во взятках. Его также исключили из Компартии Китая. По данным прокуратуры, чиновник за вознаграждение помогал третьим лицам в трудоустройстве, продвижении по службе, деловой деятельности и получении строительных подрядов.

Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке обновлено 12:14
12:14 697
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 2250
«Мы собираемся исправить все в нашей стране»: Трамп объявил себя 47-м президентом США
«Мы собираемся исправить все в нашей стране»: Трамп объявил себя 47-м президентом США видео; обновлено 11:53
11:53 9377
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3529
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 1807
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 9919
Украинский беспилотник над Дагестаном
Украинский беспилотник над Дагестаном обновлено 10:45
10:45 2189
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 2740
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 3840
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 41968
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
09:15 2931

ЭТО ВАЖНО

Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке обновлено 12:14
12:14 697
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 2250
«Мы собираемся исправить все в нашей стране»: Трамп объявил себя 47-м президентом США
«Мы собираемся исправить все в нашей стране»: Трамп объявил себя 47-м президентом США видео; обновлено 11:53
11:53 9377
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3529
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 1807
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 9919
Украинский беспилотник над Дагестаном
Украинский беспилотник над Дагестаном обновлено 10:45
10:45 2189
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 2740
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 3840
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 41968
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
Впервые в истории: трансгендер в Палате представителей США
09:15 2931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться