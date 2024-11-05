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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Мировые лидеры поздравляют Трампа

12:30 2695

Мировые лидеры и политики пишут поздравления республиканцу Дональду Трампу, объявившему о своей победе на президентских выборах в США.

Его уже поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевич, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александар Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер, генсек НАТО Марк Рютте, президент Сальвадора Найиб Букеле и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, о чем они написали в соцсетях.

Макрон выразил готовность работать с республиканцем «во имя мира и процветания». Премьер Венгрии убежден, что победа Трампа «очень необходима для всего мира». По его словам, американец взял «величайший реванш в политической истории США». Нетаньяху счел возвращение Дональда Трампа в Белым дом «историческим», Зеленский — впечатляющим. Он отметил, что «ждет эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа», а также рассчитывает на продолжение поддержки Украины.

Австрийский канцлер назвал Штаты важным стратегическим партнером, он рассчитывает на дальнейшее укрепление трансатлантических отношений, «чтобы вместе успешно решать глобальные проблемы». Аналогичную надежду озвучил президент Латвии. Вучич сказал, что «Сербия привержена сотрудничеству с США для стабильности, благополучия и мира». Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что разделяет планы Дональда Трампа по борьбе с незаконной миграцией и снижению налогов, а также «христианские ценности и возвращение к миру, свободу выражения и мышления».

Выборы президента в США прошли вчера, 5 ноября. Помимо него американцы голосовали на выборах в Палату представителей, избирали треть Сената, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. В Сенате республиканцам удалось получить большинство.

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