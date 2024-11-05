Украина собирается выходить из Курска?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области, утверждает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

По мнению нардепа, командующий Сырский готовит общественность к выводу ВСУ из Курской области.

В частности, он говорит, что «цели были выполнены, а именно предотвращено вторжение в Сумскую область».