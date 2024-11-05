USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Украина собирается выходить из Курска?

12:42 1403

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области, утверждает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

По мнению нардепа, командующий Сырский готовит общественность к выводу ВСУ из Курской области.

В частности, он говорит, что «цели были выполнены, а именно предотвращено вторжение в Сумскую область».

Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации; все еще актуально
00:46 5312
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке добавлено фото; обновлено 12:14
12:14 3287
Мировые лидеры поздравляют Трампа
Мировые лидеры поздравляют Трампа
12:30 2697
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 4161
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 12839
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3717
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 2612
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 10391
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 3521
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 4432
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 43240

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации; все еще актуально
00:46 5312
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке добавлено фото; обновлено 12:14
12:14 3287
Мировые лидеры поздравляют Трампа
Мировые лидеры поздравляют Трампа
12:30 2697
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 4161
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 12839
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3717
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 2612
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 10391
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 3521
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 4432
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 43240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться