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Россия арестовала воевавшего на стороне Украины Баляна

12:50 1091

Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Армении Армена Баляна. «Коммерсант» передает, что он заочно обвинялся в России в наемничестве и был задержан в аэропорту Домодедово.

По версии следствия, Армен Балян участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе подразделений территориальной обороны с ноября 2022 года по декабрь 2023-го в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области Украины. В августе 2024 года в России ему предъявили обвинение в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и объявили в розыск.

В октябре гражданина Армении задержали в аэропорту Домодедово. По данным СКР, он пытался проникнуть на территорию России. Для чего, пока не уточняется. «Следствие продолжает выяснять обстоятельства и истинные цели его пребывания на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства, которое поступило в «Ъ».

Балян, как утверждается, признал вину и «дал исчерпывающие показания». Он рассказал, что получил несколько ранений. Очередную контузию он получил в Херсонской области при попытке проникнуть на берег Днепра, который захвачен российскими военными.

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