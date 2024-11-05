Халилбейли вернулся из Германии, был арестован и получил условный срок

В Сабаильском районном суде завершился процесс по делу активиста партии «Мусават» Мехди Халилбейли, который ранее находился в эмиграции в Германии и был объявлен в розыск в Азербайджане, а некоторое время назад арестован в Баку.

Как сообщает haqqin.az, суд под председательством судьи Гюнель Самедовой вынес решение о назначении Мехди Халилбейли 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. После оглашения приговора Халилбейли был освобожден прямо в зале суда.

Отметим, что Мехди Халилбейли вернулся в Баку в начале этого года из Европы и был задержан в аэропорту. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста в Бинагадинском районном суде. Утверждается, что он вернулся в Азербайджан добровольно, чтобы сдаться следствию.

Халилбейли были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана, а именно: статья 220 (массовые беспорядки), статья 221 (хулиганство) и статья 315 (сопротивление представителю власти или применение насилия). В связи с этим журналист Сахиль Керимли был признан потерпевшим.

В ходе допросов и судебного разбирательства Мехди Халилбейли заявил, что не считает себя политическим эмигрантом. Он подчеркнул, что намеревается жить в Азербайджане и вернулся на родину именно по этой причине.

По делу, помимо журналиста Сахиля Керимли, признаны потерпевшими еще 13 человек.