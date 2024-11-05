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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Маск поможет Трампу избавиться от «гигантской бюрократии и мошенничества»

13:19 618

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что, если ему предоставят должность в будущей администрации Дональда Трампа, он будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США. Об этом Маск заявил, выступая на онлайн-шоу Такера Карлсона из поместья Трампа Мар-а-Лаго.

Маск рассказал, что хочет помочь Трампу сделать правительство более эффективным: «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить».

Сам Трамп говорил в сентябре, что намерен создать комиссию по эффективности работы правительства, главой которой назначит Маска. Предприниматель, по словам экс-президента, согласился возглавить орган, который проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства» и разработает план по устранению «мошенничества и неправомерных платежей». Маск ставил цель сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн.

Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй в беседе с Bloomberg предположил, что Маск станет ключевым посредником между США и Китаем по многим вопросам, касающимся технологий и торговли. По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сизорса, Маск «крайне прокитайски настроен», в отношениях предпринимателя с Пекином сложилась определенная схема, и китайские власти воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа.

Маск также сказал, что народ дал на президентских выборах в США Дональду Трампу «кристально четкий мандат на перемены». 

Предприниматель на выборах президента открыто поддержал Трампа и не раз выступал на митингах в рамках его кампании. Маск был одним из ее главных спонсоров (Forbes оценивает его состояние в $264,7 млрд).

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