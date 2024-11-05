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Принимайте Visa-платежи через Yelo Mobile POS без комиссии

13:22 190

Несколько месяцев назад Yelo Bank представил предпринимателям очередное инновационное решение – Yelo Mobile POS. С помощью этого сервиса предприниматели могут принимать платежи через смартфон, не прибегая к традиционному POS-терминалу. И теперь благодаря Yelo Mobile POS они не будут платить комиссию за платежи, полученные с карт Visa!

Кампания, стартовавшая 5 ноября, распространяется на новых клиентов, подключившихся к Yelo Mobile POS после этой даты, и применяется только к платежам, принятым с помощью карт Visa. Более того, новым пользователям сервиса предоставляется в подарок бизнес-карта Visa.

Какие преимущества у Yelo Mobile POS?

  • Отсутствие платы за обслуживание и требований по обороту для подключения к Mobile POS;
  • Возможность принимать безналичные платежи со смартфона в любом месте и в любое время без дополнительных устройств;
  • Удобные и гибкие платежи через электронный кошелек;
  • Все транзакции надежно защищены в соответствии с требованиями безопасности Visa. 

Важно отметить, что предприниматели, имеющие расчетный счет в Yelo Bank, могут подключиться к Yelo Mobile POS полностью онлайн. Кампания продлится до 31 января 2025 года. Закажите Yelo Mobile POS прямо сейчас и начните принимать платежи через свой смартфон: https://bit.ly/moblpos

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/business/business-services/mobil-pos/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az.

Yelo Bank – яркий банкинг!

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