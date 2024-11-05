Китай начал отказываться страховать экспорт в Россию

По их словам, когда зарубежный импортер договаривается с китайским поставщиком об отсрочке платежа, тот обращается в Sinosure за страховкой поставки. Страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (например, у банка), и тот присваивает ей кредитный рейтинг.

После этого Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки — обычно до 90–95%, сроком отсрочки — 90–120 дней — и за процент оформляет страховку. Импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар. Оставшуюся часть средств импортер должен заплатить после получения товара и до истечения срока отсрочки. Если он этого не сделает, китайский поставщик получит страховую компенсацию.

Как утверждают собеседники «Ведомостей», в последнее время у российского бизнеса возникли сложности в работе с Sinosure. Один из китайских поставщиков сообщил российскому импортеру, что госкомпания, ссылаясь на внутреннюю политику, отказывается страховать их сделку из-за характера экспортируемого товара. При этом речь шла о несанкционной химической продукции, а страховщик не обнулил лимит импортера, из чего следовало, что компания может и дальше работать с Sinosure.

Другой российский предприниматель сообщил «Ведомостям» о нескольких случаях обнуления лимита для компаний из России. Как минимум трое поставщиков за последнее время уведомили еще одного собеседника издания, что его компания попала в черный список Sinosure. Узнать причины попадания в стоп-лист ему пока не удалось.