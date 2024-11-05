Лотерея «Супер-мега-бомба» от Birbank и Umico.az

Birbank, первый цифровой банк страны, и Umico.az 4 ноября 2024 года запустили новую лотерею «Супер-мега-бомба». Эта лотерея предоставит пользователям возможность выиграть большие призы и сделает процесс покупок более интересным и выгодным для покупателей.

По условиям лотереи, совершившие покупки на платформе Umico.az с суммой кредита 50 AZN и более получат 3 шанса, совершившие покупки с помощью карт Birbank на сумму 50 AZN и более - 2 шанса, а также покупки на сумму 50 AZN и более другими способами оплаты, каждый, кто это сделает, получит 1 шанс принять участие в лотерее.

Выигрышный фонд лотереи, состоящий из 10 тиражей, включает более 1500 подарков. Среди подарков популярные электронные товары – Dyson, iPhone, PlayStation, Apple Watch, AirPods, Honor Magicbook и многие другие ценные подарки. Главным призом лотереи станет автомобиль ZEEKR 001 2024!

Кроме того, пользователи могут попытать счастья и выиграть туристический сертификат на сумму 7000 AZN, купив подписку Umico Premium.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/smbpr

Для получения дополнительной информации о карте Birbank вы можете посетить https://birbank.az, Справочный центр 196 или страницы карты в Facebook и Instagram. Чтобы заказать карту Бирбанка, скачайте приложение Бирбанк, напишите «1» и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите на номер (+994 50) 999 81 96 через WhatsApp или посетите центры Бирбанка.