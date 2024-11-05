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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Сразу после выборов США испытают ядерную ракету

13:30 511

Американские военные проведут испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III.

«Цель программы испытаний межконтинентальной баллистической ракеты — продемонстрировать готовность ядерных сил США и укрепить уверенность в летальности и эффективности ядерного сдерживания страны», — говорится в сообщении пресс-службы базы Ванденберг в Калифорнии.

На данный момент один из тестовых пусков уже состоялся.

США направили предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет и заранее уведомили российские власти в соответствии с двусторонними договоренностями.

США несколько раз в год проводят испытания Minuteman III, которые стоят на вооружении Пентагона с 1970-х годов. Последний тестовый запуск этих ракет прошел в начале июня. Всего на вооружении Пентагона находится около 400 таких ракет, размещенных в пусковых шахтах в трех районах базирования: в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте. Каждая ракета весит 36 тонн и может совершать полеты на расстояние до 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). При этом ракета развивает скорость примерно в 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч).

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