Сразу после выборов США испытают ядерную ракету

«Цель программы испытаний межконтинентальной баллистической ракеты — продемонстрировать готовность ядерных сил США и укрепить уверенность в летальности и эффективности ядерного сдерживания страны», — говорится в сообщении пресс-службы базы Ванденберг в Калифорнии.

На данный момент один из тестовых пусков уже состоялся.

США направили предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет и заранее уведомили российские власти в соответствии с двусторонними договоренностями.

США несколько раз в год проводят испытания Minuteman III, которые стоят на вооружении Пентагона с 1970-х годов. Последний тестовый запуск этих ракет прошел в начале июня. Всего на вооружении Пентагона находится около 400 таких ракет, размещенных в пусковых шахтах в трех районах базирования: в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте. Каждая ракета весит 36 тонн и может совершать полеты на расстояние до 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). При этом ракета развивает скорость примерно в 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч).