USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

McDonald’s отмечает 25 лет в Азербайджане: от площади Фонтанов до новых горизонтов

13:37 264

С момента открытия первого ресторана McDonald’s на площади Фонтанов в 1999 году прошло уже четверть века. За эти 25 лет McDonald’s Azərbaycan стал неотъемлемой частью городской жизни, местом, которое любят и посещают тысячи людей ежедневно.

Сегодня сеть включает уже 27 ресторанов, обслуживающих сотни тысяч постоянных гостей в крупнейших городах Азербайджана. В компании работают более 2500 сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в создание теплой и дружелюбной атмосферы для гостей.

Юбилейный год ознаменует новый этап развития и инноваций для компании. McDonald’s продолжает расти, внедряя передовые технологии, создавая сотни новых рабочих мест ежегодно и расширяя свое присутствие в разных регионах страны.

Эти 25 лет — это не только история успеха, но и годы значимых инициатив в поддержку общества. McDonald’s традиционно уделяет особое внимание социальным проектам, направленным на помощь детям, нуждающимся в особой заботе, а также реализует проекты в поддержку детей шехидов в рамках сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты населения. Компания также активно поддерживает экологические инициативы и оказывает помощь студентам с особыми нуждами, демонстрируя свою приверженность высоким ценностям и стремление вносить вклад в будущее Азербайджана.

25-летие — это не просто юбилей, а символ доверия и уважения, которые McDonald’s заслужил в сердцах азербайджанцев, даря гостям радость, качество и незабываемые впечатления, создавая теплые воспоминания на долгие годы.

Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации; все еще актуально
00:46 5326
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке добавлено фото; обновлено 12:14
12:14 3309
Мировые лидеры поздравляют Трампа
Мировые лидеры поздравляют Трампа
12:30 2711
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 4175
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 12868
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3719
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 2621
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 10396
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 3527
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 4438
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 43252

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации; все еще актуально
00:46 5326
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке добавлено фото; обновлено 12:14
12:14 3309
Мировые лидеры поздравляют Трампа
Мировые лидеры поздравляют Трампа
12:30 2711
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 4175
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 12868
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3719
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото
10:36 2621
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану
Из-за азербайджанцев командир стратегической авиабазы в Израиле взят под усиленную охрану все еще актуально
5 ноября 2024, 21:24 10396
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
Камала Харрис не выступит перед своими сторонниками
09:50 3527
Доллар растет на фоне выборов в США
Доллар растет на фоне выборов в США
06:28 4438
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 43252
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться