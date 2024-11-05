McDonald’s отмечает 25 лет в Азербайджане: от площади Фонтанов до новых горизонтов

С момента открытия первого ресторана McDonald’s на площади Фонтанов в 1999 году прошло уже четверть века. За эти 25 лет McDonald’s Azərbaycan стал неотъемлемой частью городской жизни, местом, которое любят и посещают тысячи людей ежедневно.

Сегодня сеть включает уже 27 ресторанов, обслуживающих сотни тысяч постоянных гостей в крупнейших городах Азербайджана. В компании работают более 2500 сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в создание теплой и дружелюбной атмосферы для гостей.