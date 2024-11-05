McDonald’s отмечает 25 лет в Азербайджане: от площади Фонтанов до новых горизонтов
С момента открытия первого ресторана McDonald’s на площади Фонтанов в 1999 году прошло уже четверть века. За эти 25 лет McDonald’s Azərbaycan стал неотъемлемой частью городской жизни, местом, которое любят и посещают тысячи людей ежедневно.
Сегодня сеть включает уже 27 ресторанов, обслуживающих сотни тысяч постоянных гостей в крупнейших городах Азербайджана. В компании работают более 2500 сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в создание теплой и дружелюбной атмосферы для гостей.
Юбилейный год ознаменует новый этап развития и инноваций для компании. McDonald’s продолжает расти, внедряя передовые технологии, создавая сотни новых рабочих мест ежегодно и расширяя свое присутствие в разных регионах страны.
Эти 25 лет — это не только история успеха, но и годы значимых инициатив в поддержку общества. McDonald’s традиционно уделяет особое внимание социальным проектам, направленным на помощь детям, нуждающимся в особой заботе, а также реализует проекты в поддержку детей шехидов в рамках сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты населения. Компания также активно поддерживает экологические инициативы и оказывает помощь студентам с особыми нуждами, демонстрируя свою приверженность высоким ценностям и стремление вносить вклад в будущее Азербайджана.
25-летие — это не просто юбилей, а символ доверия и уважения, которые McDonald’s заслужил в сердцах азербайджанцев, даря гостям радость, качество и незабываемые впечатления, создавая теплые воспоминания на долгие годы.