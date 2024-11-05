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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Россия о планах Трампа завершить войну за одну ночь

13:55 2275

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завершить украинский конфликт за одну ночь невозможно. На брифинге он отметил, что «Москва внимательно отслеживает информацию из Вашингтона и анализирует действия США, но выводы будет делать на основе конкретных шагов».

Фактический победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае избрания завершит войну «за 24 часа».

По словам Пескова, «президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу, в то время как США, по его мнению, занимают противоположную позицию, продолжая разжигать конфликт». Он отметил, что США могут сыграть ключевую роль в его разрешении, однако решающим моментом будет январь, когда станет известно, изменится ли их политика в отношении Украины.

Кроме того, Песков отверг обвинения в российском вмешательстве в выборы США, назвав такие утверждения «беспочвенными». Что касается дальнейших отношений России и США, пресс-секретарь подчеркнул, что «отношения между странами уже достигли своего дна, и ухудшить их практически невозможно».

Что касается будущей политики Дональда Трампа, Песков отметил, что любые гипотезы по этому вопросу в настоящий момент преждевременны.

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