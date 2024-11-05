Фуад Мурадов собрал в Копенгагене датских азербайджанцев

В Копенгагене состоялась встреча руководства Госкомитета по работе с диаспорой с проживающей в Дании азербайджанской общиной. Председатель Датско-азербайджанского общества "Ветен" Мехрибан Алиева Садиги подробно рассказала о деятельности азербайджанской общины в этой стране, а также возглавляемого ею Общества "Ветен", представила участникам видеоматериал о проделанной работе. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов говорил на встрече о диаспорской политике нашей страны, успешном продолжении президентом Ильхамом Алиевым этой политики, о внимании и заботе к проживающим за рубежом азербайджанцам. На мероприятии состоялась широкая презентация, посвященная деятельности комитета, домам Азербайджана, координационным советам, воскресным школам за рубежом, реализованным многочисленным проектам.

Профессор Копенгагенского университета по неврологии, руководитель Международного общества головной боли, директор Ассоциации исследования мигрени д-р Масуд Ашина констатировал роль соотечественников в Дании в формировании имиджа Азербайджана на международной арене и защите его интересов. Во встрече принял участие первый секретарь посольства Турции в Дании Озгур Кафадар. Члены общины высоко оценили проведение впервые такого мероприятия в расширенном составе и обмена мнениями в различных направлениях, довели до внимания, что и впредь будут вносить вклад в диаспорскую политику. В заключение состоялось заседание Координационного совета скандинавских азербайджанцев, Масуд Ашина избран координатором Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Дании. Встреча с общиной была проведена под модераторством заместителя председателя правления Датско-азербайджанского общества "Ветен" Амида Гусейнова и члена общества Лейлы Гасымовой. Отметим, что в соответствии с политикой президента Ильхама Алиева, направленной на проявление постоянного внимания и заботы об азербайджанских общинах, осуществляющих деятельность за рубежом, Госкомитет по работе с диаспорой организует регулярные встречи с азербайджанцами, проживающими в различных странах, выслушивает предложения и проблемы соотечественников, предпринимает необходимые действия в сфере создания единой сети азербайджанцев мира.

В рамках встречи Датско-азербайджанское общество "Ветен" организовало мероприятие "Победа", посвященное 8 ноября – Дню Победы. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил Обществу "Ветен" признательность за организацию в Дании такого мероприятия, отметил, что проведение Дня Победы во всем мире вызывает чувство гордости. На церемонии был показан посвященный Дню Победы видеоролик с выступлениями Ильхама Алиева, патриотическими песнями, подчеркнуто, что грандиозная Победа в 44-дневной Отечественной войне, ставшая символом могущества азербайджанского народа, выходит за рамки целого столетия. Председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" Севиндж Оруджева говорила о доблести азербайджанской армии, пути, по которому Национальный герой Рагуф Оруджев шел к вершине отваги, поделилась с участниками мероприятия переживаемым ею чувством гордости в связи с Днем Победы, подчеркнула заботу первого вице-президента Мехрибан Алиевой о семьях шехидов. "Семьи шехидов всегда находятся в центре внимания первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Никогда не забуду встречу Мехрибан ханым с семьями шехидов", - сказала она.