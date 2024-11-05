Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом, сообщили в Кабинете Министров.

Согласно сообщению, стороны подчеркнули значимость Глобального саммита религиозных лидеров, прошедшего в Баку под лозунгом «Мировые религии за зеленую планету» в рамках COP29. Было подчеркнуто, что Азербайджан активно поддерживает развитие диалога между религиями, культурами и цивилизациями, продвигая ценности мультикультурализма и толерантности.

Особое внимание было уделено многовековой традиции мирного сосуществования различных этнических и религиозных групп в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что объявление города Шуша «Культурной столицей исламского мира» является символом признания и поддержки Азербайджана со стороны исламского сообщества.