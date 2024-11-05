Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может привести к снижению цен на нефть до $50 за баррель, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Трамп объявил себя победителем президентской гонки, но официально выборы не завершены. Пока подтверждены только 267 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы, у Харрис — 224.

Утром 6 ноября мировой эталон сырой нефти марки Brent подешевел до $74 за баррель, а цена на нефть марки WTI упала ниже $71. Как прогнозирует RBC Capital Markets, в случае возвращения Трампа в Белый дом ограничения на российскую нефть могут быть смягчены, а против иранской — ужесточены.

Goldman Sachs и Citigroup еще летом прогнозировали снижение нефтяных котировок при победе Трампа в связи с обещанным им массовым введением пошлин на зарубежные товары, прежде всего на китайские, это ослабит экономику Китая, и потребность в топливе спровоцирует зеркальные действия других стран. Кроме того, опасение вызывают его планы нарастить добычу сырой нефти на территории США.

Трамп обещал нефтегазовой отрасли беспрепятственный доступ к бурению на земле и суше, принадлежащих государству, и выступал с лозунгом «бури, детка, бури», но это не находило поддержки у крупнейших производителей нефти в США, отмечал Bloomberg. По сведениям New York Times и Washington Post, он просил лидеров нефтегазовой отрасли пожертвовать на его кампанию $1 млрд и пояснил, что они сэкономят гораздо больше благодаря его будущим мерам по отмене экологических норм.

При администрации Джо Байдена в США добывают рекордные объемы нефти и газа, в день добывается 12,9 млн нефтебаррелей по сравнению с примерно 11 млрд нефтебаррелей в 2020 году при Трампе.