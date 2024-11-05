Поздравит ли Путин Трампа?

В случае, если президент России Владимир Путин не поздравит Дональда Трампа с победой на выборах президента США, «отношения между странами вряд ли станут хуже», чем сейчас, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он назвал выборы президента внутренним делом США и напомнил, что еще предстоит дождаться вступления Трампа в должность. «Что касается поздравления — мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — заявил Песков.

Песков напомнил, что «Путин неоднократно выражал готовность к конструктивному диалогу». По мнению пресс-секретаря президента, сейчас в администрации США настрой прямо противоположный. «Что будет в январе — посмотрим», — сказал Песков.