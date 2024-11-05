Акции медиакомпании Трампа подскочили

Акции Trump Media & Technology Group (DJT), которая управляет соцсетью Truth Social, подскочили на 62,02%, до $54,99 за бумагу в ходе торгов на премаркете биржи NASDAQ в среду, 6 ноября. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Спрос на акции медиахолдинга, контрольный пакет которого принадлежит Дональду Трампу, вырос на фоне итогов выборов президента в США.

В середине июля рыночная стоимость компании Trump Media & Technology резко выросла после покушения на Трампа на предвыборном митинге. Тогда акции компании подскочили сразу на 76%. За этим всплеском последовала масштабная распродажа, которая достигла дна в конце сентября, когда цена акций Trump Media & Technology опустилась ниже $12 за бумагу. С тех пор бумаги восстанавливали потери.

Контрольный пакет акций Trump Media & Technology принадлежит Дональду Трампу.