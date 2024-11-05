Генсек НАТО пообещал вместе с Трампом продвигать мир через силу

«Его лидерство вновь станет ключом к сохранению прочности нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО», — написал Рютте в соцсети Х.

До этого Рютте, который возглавил Североатлантический союз 1 октября, заявлял, что не даст президенту РФ Владимиру Путину победить в войне против Украины. «Мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться: он не достигнет своих целей, а Украина победит», — говорил он. Также он заявлял, что страны альянса не будут обращать внимание на «бряцание оружием» со стороны России.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении Трампу также отметил, что он ценит его приверженность подходу «мир через силу» в международных делах. «Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — подчеркнул Зеленский.

Сам Трамп в своей речи перед сторонниками после появления предварительных результатов выборов пообещал, что остановит идущие в мире войны. «Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войну», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что во время его прошлого президентства «не было войн, <…> за исключением того, когда мы победили ИГИЛ».

В ходе президентской кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить военный конфликт в Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. Он также пообещал продолжить оказывать всестороннюю поддержку Израилю и добиться завершения конфликта на Ближнем Востоке.