Обстрел центра Израиля. Ракета упала у аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Ракета упала в одном из центральных районов Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале. Ynet и The Times of Israel пишут, что ракета упала около аэропорта Бен-Гурион.

По данным военных, ракета была выпущена ливанской «Хезболлой». Всего движение запустило десять ракет, большинство из них перехвачено израильской ПВО. Как сообщили в армии, пострадавших в результате атаки нет.

Осколок ракеты, как сообщают Ynet и Times of Israel, также упал в городе Раанана к северу от Тель-Авива. Массивный продолговатый фрагмент насквозь пробил стекло автомобиля, никто не пострадал.