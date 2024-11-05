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Трамп возвращается в Белый дом

Министр Шахбазов рассказал в Риме о планах Азербайджана по ядерной энергии

15:04 417

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на «Первом заседании министров Всемирной группы по термоядерной энергетике» в Риме.

В выступлении министра было отмечено, что ядерная энергия играет важную роль в глобальном энергетическом переходе как чистый, стабильный и долгосрочный источник энергии с высокой эффективностью, производством большого количества электроэнергии с минимальными ресурсами и низкими выбросами углерода. В настоящее время усиление стандартов безопасности, надлежащее обращение с радиоактивными отходами, финансовая поддержка и повышение доверия людей к этому виду энергии выделены как необходимые вызовы для развития ядерной энергетики.

Было отмечено значение глобальных усилий Международного агентства по атомной энергии (МАГAТЭ) по безопасному, миротворческому и устойчивому использованию ядерной энергии, а также инициативы Atoms4NetZero, направленной на повышение роли этого вида энергии в глобальном энергетическом переходе вместе с возобновляемыми источниками энергии.

Было отмечено, что Азербайджан, являющийся надежным партнером в области безопасности энергоснабжения, в настоящее время реализует мегапроекты, которые обеспечат к 2030 году до 35,5 процента доли возобновляемых источников энергии в производственной мощности электроэнергии и сокращение выбросов парниковых газов на 2,8 миллиона тонн. Наряду с этим был подчеркнут вклад Азербайджана в «переход к зеленой энергии» в больших масштабах с созданием «коридора зеленой энергии», простирающегося от Каспия и Центральной Азии до Европы. Министр сказал, что приоритеты председательства Азербайджана в COP29, подтверждающие приверженность цели «страны зеленого роста», инициативы «Зеленая энергия» и обязательство обновить национальные цели в рамках «Определяемых на национальном уровне вкладов » (NDC), выдвигают на первый план важность использования всех источников «чистой энергии»: «С этой точки зрения мы считаем, что ядерная энергия, включая небольшие модульные реакторы, может стать одним из элементов, поддерживающих энергетический переход, в нашей долгосрочной энергетической стратегии. Азербайджан готов сотрудничать с МАГAТЭ для внедрения новых технологий в энергетическом секторе, придерживаясь своих международных обязательств в этой области и перенимая передовой опыт».

Также было отмечено, что «Рамочная программа по стране» для Азербайджана на 2024-2029 годы внесет важный вклад в развитие нашего сотрудничества с Агентством в области ядерных технологий и энергетического сектора. Министр также отметил, что Азербайджан привержен принципу использования ядерной энергии в мирных целях, и что COP29 также является платформой, которая подчеркивает важность ядерной энергии в борьбе с изменением климата и поощряет ее.

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