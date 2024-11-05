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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Грузинский премьер направил письмо Али Асадову

15:20 253

Грузия готова к дальнейшему укреплению прочных партнерских отношений с Азербайджаном, говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе своему азербайджанскому коллеге Али Асадову.

В письме выражена благодарность А.Асадову за поздравление Кобахидзе по случаю победы на парламентских выборах в Грузии.

«Пользуясь случаем, хочу еще раз подтвердить нашу готовность к дальнейшему укреплению партнерских отношений между Грузией и Азербайджаном. Стратегические отношения между нашими странами имеют большое значение для мира и стабильности в регионе, и я уверен, что благодаря совместным усилиям наше сотрудничество во всех сферах станет еще более прочным», - отмечается в письме.

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