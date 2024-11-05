Эксперт Минздрава об органическом сельском хозяйстве и здоровом питании

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Проведение COP29 в Баку дает Азербайджану ряд существенных преимуществ. Это мероприятие, усиливая роль Азербайджана в международных климатических дискуссиях, позволяет ему активно участвовать в формировании глобальной климатической политики. COP29 играет важную роль в поддержке развития экологических и устойчивых продовольственных систем в рамках глобальных инициатив в области климата и здоровья. Подчеркивая значимость экологического сельского хозяйства, COP29 стремится снизить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, поскольку на этот сектор приходится значительная доля выбросов парниковых газов и утраты биоразнообразия. Экологическое сельское хозяйство позволяет избежать использования синтетических пестицидов и удобрений, создает более здоровую почву, позволяющую выращивать сельскохозяйственные культуры с высокой питательной ценностью, а также улучшить качество воды и воздуха.

По его словам, такой подход также приносит пользу здоровью людей, поскольку предлагает продукты, не содержащие химикатов и более богатые витаминами, минералами и антиоксидантами: «Органически выращенные продукты обеспечивают долгосрочную защиту здоровья, снижают риск воздействия вредных веществ и снижают риск устойчивости к антибиотикам за счет сведения к минимуму использования антибиотиков для животных. Поддержка COP29 производства органических продуктов питания является важным шагом на пути к устойчивому питанию, которое защищает здоровье как планеты, так и людей. Поскольку органические продукты выращиваются без использования пестицидов и искусственных удобрений, они уменьшают накопление химических веществ в организме. Это важно для поддержания гормонального баланса и укрепления естественной иммунной системы организма. Органические продукты обычно содержат больше витаминов, минералов и антиоксидантов. Эти вещества уменьшают повреждение от свободных радикалов в организме, замедляют процесс старения и помогают предотвратить хронические заболевания».

Специалист-эксперт сообщил, что органические продукты, не содержащие искусственных добавок и консервантов, защищают микрофлору кишечника, улучшают работу пищеварительной системы и поддерживают общее состояние здоровья: «Этот вид здорового питания, помимо удовлетворения потребностей организма продуктами высокой пищевой ценности, предлагает здоровый способ питания, свободный от химических воздействий. Этот подход считается идеальным для поддержания долгосрочного здоровья».

Э.Мамедов отметил, что несмотря на то что органическое сельское хозяйство имеет ряд экологических преимуществ, однако ввиду низкой продуктивности для производства того же количества продуктов питания обычно требуется больше земельных угодий. В некоторых случаях это может привести к усилению вырубки лесов или землепользования.

Эксперт Министерства здравоохранения также отметил, что продукты, создающие ощущение сытости, помогают потреблять меньше калорий во время еды и позволяют контролировать вес: «Волокнистая пища, т.е. еда, богатая клетчаткой, дольше остается в пищеварительной системе, усиливая чувство сытости. Овощи, фрукты, цельнозерновые и бобовые (например, горох и фасоль) богаты клетчаткой. Белок эффективен для увеличения насыщения. Красное мясо, курица, рыба, куриные яйца, йогурт и молочные продукты, а также растительные источники белка (киноа, тофу, миндаль) богаты белком».

Специалист-эксперт сообщил, что сочетания протеина с цельнозерновыми продуктами (например, коричневым рисом) создают ощущение сытости на более длительное время: «Овощи с высоким содержанием воды, такие как помидоры, огурцы, капуста и зелень, также помогают усилить чувство сытости, потому что вода помогает поддерживать это чувство».