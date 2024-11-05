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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Водителей в Баку предупреждают

15:36 1977

В связи с отмечаемым в Азербайджане 8 ноября Днем Победы начиная с 00:00 сегодняшнего дня будет ограничено движение транспорта на проспектах Нефтчиляр и 8 Ноября, а также на дорогах, ведущих в сторону Бульвара Белого города, до завершения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в Управлении дорожной полиции Баку.

Ограничения движения вводятся с целью обеспечения комфортного, непрерывного и безопасного движения посетителей, направляющихся к памятнику Zəfər. Водителей просят учитывать ограничения на указанных маршрутах.

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