Водителей в Баку предупреждают

В связи с отмечаемым в Азербайджане 8 ноября Днем Победы начиная с 00:00 сегодняшнего дня будет ограничено движение транспорта на проспектах Нефтчиляр и 8 Ноября, а также на дорогах, ведущих в сторону Бульвара Белого города, до завершения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в Управлении дорожной полиции Баку.

Ограничения движения вводятся с целью обеспечения комфортного, непрерывного и безопасного движения посетителей, направляющихся к памятнику Zəfər. Водителей просят учитывать ограничения на указанных маршрутах.