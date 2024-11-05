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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Нетаньяху ответит перед судом

15:42 1089

Высший суд справедливости Израиля обязал Биньямина Нетаньяху, правительство и генерального прокурора ответить до 12:00 7 ноября на петиции нескольких организаций с требованием приостановить отставку Йоава Галанта с поста министра обороны, передает портал Ynet.

Ранее сообщалось, что израильская полиция задержала порядка 40 человек в ходе разгона в Тель-Авиве акций протеста из-за отставки министра обороны Йоава Галанта. 

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