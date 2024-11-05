Мост знаний в Киркук: Азербайджан восстановил школу им. Физули в Ираке

Наблюдаемые в 21 веке процессы глобализации, трудовой мобильности и взаимного проникновения культур способствуют росту числа азербайджанских этнических общин в различных регионах мира. Это обстоятельство диктует необходимость формирования более эффективных механизмов поддержки отечественных диаспорских организаций, в том числе посредством культурно-образовательных программ и открытия школ азербайджанского языка в различных странах. В то же время наша страна активно развивает образовательные проекты с дружественными странами, в том числе посредством строительства и модернизации школ за рубежом. Очередным шагом в этом направлении стал реализованный нашим правительством проект капитального ремонта начальной школы имени Физули в Киркуке, открытие которой состоялось на днях.

Финансирование проектов по поддержке связей проживающих за рубежом азербайджанцев с исторической родиной, в том числе путем реализации культурно-образовательных проектов, – фундаментальная основа политики, заложенной еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Эта работа заключается в открытии школ азербайджанского языка в различных странах, здесь также последовательно преподают нашу историю, включая моменты, касающиеся истории Карабаха, а также пропагандируют литературу, музыкальное наследие, национально-духовные ценности и т.д. География таких школ весьма обширна и охватывает десятки городов постсоветского пространства, Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и ряда других регионов мира.

В то же время в целях обширной стратегии по расширению международного влияния Азербайджана, укреплению его имиджа правительство реализует проекты строительства и модернизации зарубежных школ в дружественных странах, стремясь улучшить качество образования и укрепить культурные связи с партнерскими государствами. Очередной проект в этом направлении был реализован в Ираке, где за счет финансовой помощи нашей страны был проведен капитальный ремонт начальной школы им. Физули в Киркуке. Напомним, что основанная в 1978 году эта школа сильно обветшала и нуждалась в капитальном ремонте и реставрации: неудовлетворительные условия осложняли учебный процесс, и посещаемость учебного заведения, рассчитанного на 220 учеников, ощутимо снизилась. По инициативе Азербайджанского правительства в школе проведен капитальный ремонт, восстановлены системы отопления и охлаждения, обновлены линии электроснабжения, приобретена новая мебель, созданы комфортные условия для педагогов и учеников. Дипломатическое представительство Азербайджана обеспечило учеников канцелярскими принадлежностями.