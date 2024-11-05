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Азербайджан вывел в море боевые корабли

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16:07 1075

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана провели тактические учения с участием группы боевых кораблей ВМС и морской пехоты. Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, учения включали три этапа.

«В ходе учений проведена проверка навыков командиров и штабов в организации боевых действий и управлении силами в бою. Также оценивалась готовность кораблей выполнять боевые задачи как в одиночку, так и в составе тактической группы», - отмечает ведомство.

Учения были проведены с целью пресечения возможных угроз против Азербайджана, обеспечения защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспия.

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