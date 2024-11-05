Услуги такси в Баку: новый уровень, новые требования

За последнее время в столице Азербайджана в корне изменилась широко обсуждаемая ситуация в области услуг такси. Одним из существенных факторов в процессе реформирования данного сектора пассажироперевозок стало привлечение водителей такси или же лиц, желающих приступить к деятельности в этой сфере, к тренингам с последующей сдачей экзаменов и получением разрешительных документов – удостоверения и карты.

Организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта тренинги сыграли значительную роль в упорядочении услуг такси. Напомним, что тренинги в целях выполнения требований закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в закон «Об автомобильном транспорте» начались в Учебно-образовательном центре (УОЦ) AYNA в августе 2023 года. Дело в том, что согласно закону Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте», водители легковых такси должны пройти специальную подготовку по этике поведения и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки на автотранспорте. Причем это касается как водителей, занимающихся услугами такси в частном порядке, так и лиц, работающих с действующими в Азербайджане крупными операторами. Необходимо отметить, что ранее функции экзаменатора по окончании тренингов выполняло AYNA, однако, начиная с июля этого года, экзамены для участников тренингов организует Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Примечательно, что AYNA для организации тренингов проводит масштабную координационную работу с другими структурами, к примеру, с Государственным агентством по профессиональному образованию, а также профильными высшими учебными заведениями Министерства науки и образования Азербайджанской Республики. К тренингам для проведения занятий привлечен, можно сказать, большой кадровый потенциал высших учебных заведений Азербайджана, где ведется обучение по специальностям, связанным с транспортом. Это позволяет максимально эффективно задействовать профильный образовательный сектор для решения поставленных задач. Для полного охвата всех водителей такси по всей республике тренинги проводятся не только в УОЦ Агентства, но и в высших учебных заведениях, которые находятся в Баку и регионах республики, - в Азербайджанском техническом университете, Азербайджанском архитектурно-строительном университете, Бакинском инженерном университете, Азербайджанском технологическом университете в Гяндже, в Сумгаитском государственном университете, Мингячевирском государственном университете и в других учебных заведениях. Во время занятий высококвалифицированные инструкторы и преподаватели знакомят водителей с требованиями законодательства в соответствующей области, правилами перевозки пассажиров на легковых автомобилях-такси, разъясняют права и обязанности водителей и пассажиров, требования к автомобилям-такси и водителям, а также правила этического поведения. Программа тренингов охватывает также вопросы использования современных технологий и программного обеспечения в работе такси, соблюдения режима труда и отдыха водителя, обеспечения безопасности движения при пассажироперевозках и оказания первой медицинской помощи (для обучения по этому направлению привлекают опытных медицинских работников).