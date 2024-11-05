Услуги такси в Баку: новый уровень, новые требования
За последнее время в столице Азербайджана в корне изменилась широко обсуждаемая ситуация в области услуг такси. Одним из существенных факторов в процессе реформирования данного сектора пассажироперевозок стало привлечение водителей такси или же лиц, желающих приступить к деятельности в этой сфере, к тренингам с последующей сдачей экзаменов и получением разрешительных документов – удостоверения и карты.
Организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта тренинги сыграли значительную роль в упорядочении услуг такси.
Напомним, что тренинги в целях выполнения требований закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в закон «Об автомобильном транспорте» начались в Учебно-образовательном центре (УОЦ) AYNA в августе 2023 года. Дело в том, что согласно закону Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте», водители легковых такси должны пройти специальную подготовку по этике поведения и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки на автотранспорте. Причем это касается как водителей, занимающихся услугами такси в частном порядке, так и лиц, работающих с действующими в Азербайджане крупными операторами.
Необходимо отметить, что ранее функции экзаменатора по окончании тренингов выполняло AYNA, однако, начиная с июля этого года, экзамены для участников тренингов организует Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Примечательно, что AYNA для организации тренингов проводит масштабную координационную работу с другими структурами, к примеру, с Государственным агентством по профессиональному образованию, а также профильными высшими учебными заведениями Министерства науки и образования Азербайджанской Республики. К тренингам для проведения занятий привлечен, можно сказать, большой кадровый потенциал высших учебных заведений Азербайджана, где ведется обучение по специальностям, связанным с транспортом.
Это позволяет максимально эффективно задействовать профильный образовательный сектор для решения поставленных задач. Для полного охвата всех водителей такси по всей республике тренинги проводятся не только в УОЦ Агентства, но и в высших учебных заведениях, которые находятся в Баку и регионах республики, - в Азербайджанском техническом университете, Азербайджанском архитектурно-строительном университете, Бакинском инженерном университете, Азербайджанском технологическом университете в Гяндже, в Сумгаитском государственном университете, Мингячевирском государственном университете и в других учебных заведениях.
Во время занятий высококвалифицированные инструкторы и преподаватели знакомят водителей с требованиями законодательства в соответствующей области, правилами перевозки пассажиров на легковых автомобилях-такси, разъясняют права и обязанности водителей и пассажиров, требования к автомобилям-такси и водителям, а также правила этического поведения. Программа тренингов охватывает также вопросы использования современных технологий и программного обеспечения в работе такси, соблюдения режима труда и отдыха водителя, обеспечения безопасности движения при пассажироперевозках и оказания первой медицинской помощи (для обучения по этому направлению привлекают опытных медицинских работников).
Необходимо подчеркнуть, что за этот период тренинги для водителей такси прошли тысячи человек. Обратимся к статистике. Как сообщили в AYNA, по данным на 4 ноября 2024 года, для прохождения тренингов обратились 32282 человека, из которых 32162 были привлечены к обучению, а закончили его 28155 человек. Начиная с июля 2024 года на экзамен в ГЭЦ направлено 7478 человек. Более 5 тысяч водителей приняло участие в экзамене, проводимом в тестовом формате, 4727 сдали его успешно и получили сертификат.
Таким образом, после сдачи экзамена большое число водителей сможет внести свой вклад в оказание услуг такси на высоком уровне, что скажется на дальнейшем улучшении положения дел в этой сфере.
Вся эта работа позволила внести существенные изменения в сферу услуг такси, в том числе значительно улучшить ситуацию в таком актуальном вопросе, как культура поведения и профессиональная этика водителей. Ведь качество обслуживания зависит не только от того, насколько комфортабелен или дорог автомобиль, перевозящий пассажира, а во многом от профессионализма и уровня культуры водителя, от его знаний в области правил дорожного движения и безопасности. Поэтому тренинги и экзамены, проводимые в рамках регулирования этого сектора пассажироперевозок, нацелены на повышение уровня обслуживания и удовлетворенности граждан услугами такси.