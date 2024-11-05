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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Помощник Путина ждет Трампа в Баку

16:21 1795

Помощник президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев рассчитывает встретить Дональда Трампа на климатическом саммите ООН (COP29), который пройдет в Азербайджане. Об этом он сообщил в интервью для телеканала «Россия 24» на полях Валдайского форума.

«Он [Трамп] же говорил, что много, что сделает до инаугурации. У нас получается COP29 – первое международное мероприятие, которое проводит ООН, и там может присутствовать как президент страны, так и любой гражданин. Сейчас коллеги, я думаю, COP29, председательствующая сторона направит вновь избранному президенту [приглашение]. Он может до инаугурации прилететь», – считает Эдельгериев.

Помощник президента РФ готов обсудить с Трампом выход из Парижского соглашения и природоохранный трек.

«Мы как минимум вопросы ему зададим, будет ли он выходить из Парижского соглашения, потому что у них большой пресловутый закон о снижении инфляции, где они многомиллиардные ресурсы вложили в экономику.

Как у них это работает? Пусть поделится опытом. Пусть даст пояснения по углеродным рынкам, потому что на сегодняшний день очень все однобоко идет, серьезная тарификация товаров», – сказал Эдельгериев.

Он отметил, что ему интересно, «как будет двигаться первая экономика в мире», и считает, что Трамп должен дать пояснения.

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