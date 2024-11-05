Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком KAICIID

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаиром Альхарти, сообщили в Кабинете Министров.

В ходе встречи было отмечено, что Глобальный саммит религиозных лидеров, прошедший в Баку под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29, послужил построению межрелигиозного диалога и установлению мостов.

Были отмечены усилия Азербайджана по продвижению зеленой повестки и борьбе с изменением климата, укреплению межрелигиозного и межкультурного диалога, обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах между институтами Азербайджана и KAICIID.

З.Альхарти проинформировал присутствующих о реализуемых KAICIID проектах.