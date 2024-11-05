USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком KAICIID

16:41 231

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) Зухаиром Альхарти, сообщили в Кабинете Министров.

В ходе встречи было отмечено, что Глобальный саммит религиозных лидеров, прошедший в Баку под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29, послужил построению межрелигиозного диалога и установлению мостов.

Были отмечены усилия Азербайджана по продвижению зеленой повестки и борьбе с изменением климата, укреплению межрелигиозного и межкультурного диалога, обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах между институтами Азербайджана и KAICIID.

З.Альхарти проинформировал присутствующих о реализуемых KAICIID проектах.

Помощник Путина ждет Трампа в Баку
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
16:21 1801
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
14:40 3036
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
14:28 759
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 15809
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 44636
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото; обновлено 14:05
14:05 4300
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации; все еще актуально
00:46 6101
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке добавлено фото; обновлено 12:14
12:14 4697
Мировые лидеры поздравляют Трампа
Мировые лидеры поздравляют Трампа
12:30 4063
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 5653
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3970

ЭТО ВАЖНО

Помощник Путина ждет Трампа в Баку
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
16:21 1801
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
14:40 3036
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
14:28 759
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 15809
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 44636
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке
Переговоры Алиева и Эрдогана в Бишкеке фото; обновлено 14:05
14:05 4300
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление
Нетаньяху ставит на Трампа… и переходит в наступление о развитии ситуации; все еще актуально
00:46 6101
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке
Заявления Ильхама Алиева в Бишкеке добавлено фото; обновлено 12:14
12:14 4697
Мировые лидеры поздравляют Трампа
Мировые лидеры поздравляют Трампа
12:30 4063
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос
11:12 5653
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове
Противники Санду не признают ее победу: что будет на парламентских выборах в Молдове наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2024, 22:02 3970
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться