В Турции отказались заправлять российский самолет

В Турции отказались заправлять самолет с израильтянами, направлявшийся в Израиль. Отмечается, что воздушное судно принадлежит российской авиакомпании.

30 июня израильские СМИ сообщили, что пассажирский самолет авиакомпании El Al Airlines совершил вынужденную посадку по медицинским показаниям в аэропорту Антальи в Турции. При этом самолет нуждался в дозаправке, но сотрудники турецкого аэропорта отказались его заправлять. Позже Турция опровергла эти обвинения.