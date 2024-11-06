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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»

17:22 3216

США после выборов президента могут рассмотреть вопрос о выводе своих воинских контингентов из Ирака и Сирии, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«После выборов США могут рассмотреть вопрос о выводе войск из Ирака и Сирии. Они не хотят своего военного присутствия в регионе, который находится в сфере влияния Ирана. Пока там находятся американские войска, они открыты для нападений», - сказал Хакан Фидан газете Türkiye.

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