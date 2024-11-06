Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол

Придя на митинг со своими сторонниками в своей флоридской резиденции, Трамп держал за руку супругу Меланью. Интересно, сказала ли она ему что-либо, когда нью-йоркские присяжные единогласно признали его виновным в том, что он дал взятку проститутке, с которой имел интимные отношения, а потом фальсифицировал деловую отчетность, и произошло это тогда, когда его жена была беременна? Дала ли она ему пощечину, узнав об этом, подала на раздел имущества или простила за давностью совершенного преступления? Безответные вопросы. Кстати, суд по этому делу еще не закончился. Адвокаты Трампа настояли на том, чтобы он прошел уже после выборов. Но его уже нельзя отменить высоким президентским указом — он в юрисдикции штата, а не федерального значения, как три остальных, возбужденных против него.

Эти три, в том числе о подстрекательстве к мятежу после проигрыша на выборах 2020 года, Трамп теперь просто закроет. Выбросит все обвинительные документы в мусорную корзину. Наверное, это он имеет в виду, когда говорит соратникам после победы, что fix everything – починит и отремонтирует все. А еще этот фиксер заявил, что «вернет Америке свободу и демократию». Но почему тогда социальные сети полны фотографий плачущих людей? И почему в памяти всплывает гениальная фраза Эрнеста Хемингуэя: «Не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». В Америке на многие годы теперь не будет доверия ко всякого рода прогнозам и рейтингам. Сколько дней подряд ведущие СМИ уверяли, что общенациональный рейтинг Камалы Харрис на два процента выше, чем у Дональда Трампа, и она стабильно побеждает в четырех колеблющихся штатах из семи. Теперь выясняется, что Трамп взял все семь и с бесспорным отрывом. Таких полстеров надо бы направить, как любил повторять Трамп, на стажировку в Буркина-Фасо, может быть, там чему-то научатся.

Конечно, по горячим следам пресса тут же стала задавать традиционные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» The Washington Post публикует мнение своих колумнистов под заголовком «Где кампания Камалы Харрис пошла не в ту сторону?» «Go wrong». Нет никакого смысла разбирать, что они там понаписали, мы и сами можем ответить на этот вопрос: «Нигде не пошла». Харрис четко и ответственно прошла все сложные тесты. Она была дисциплинирована и организована. У нее были колоссальные ресурсы. Она на дебатах положила на лопатки Трампа. Тогда что же произошло? Необъяснимо. Единственное, что приходит на ум - то, что Джо Байден сильно опоздал со своим решением выйти из гонки. Старческое упрямство сыграло плохую шутку с демократами. Если бы он объявил о своем уходе года два назад, все могло бы быть по-другому — нация привыкла бы к Харрис. А так она до последнего была тем, кто в Америке именуется неблагозвучным для российского уха словом «underdog», что означает «новичок». А на вопрос «Что делать?» сейчас никто в Америке и не пытается ответить. Плакать! Умные люди говорят, что надо уважать волю избирателей. Но уважать не хочется. Короткие интервью телерепортеров на участках для голосования навевают тоску и печаль. «Вы за кого будете голосовать?» «За Дональда Трампа», «За Трампа». «За Трампа». «А почему за Трампа?» «Потому что инфляция». Трам-пам-пам.

Многие рядовые избиратели вряд ли могут толково объяснить, что такое инфляция. И тем более дать ей нынешнее цифровое значение. А ведь после четырех лет правления Байдена инфляция ниже, чем в последний год при Трампе. Да, растет, хотя и очень умеренно цена на бензин — важнейший индикатор на всех выборах, растут цены на продукты в продуктовых лавках. Так они растут во все остальном мире, где-то, как в России, например, намного быстрее. Британский The Econоmist пишет, что американская экономика сейчас – самая сильная в мире и она «сотрет в пыль экономики стран Западной Европы». The Washington Post в свой редакционной колонке уверяет, что экономический план Трампа (чисто маоцзедуновский план самоизоляции и опоры на собственные силы) приведет к катастрофе. Но рядовой избиратель не читает ни Economist, ни WP. Ему по фигу мороз, и не интересно, что там пишут всякие умники. Его горизонт ограничен козырьком бейсболки. Его не волнует, что избирательное цунами Дональда Трампа обрушит сильнейшие волны на весь мир, под которыми может утонуть и он сам - маленький человек из Айовы или Небраски. Ибо как сказал Хемингуэй, «человек не Остров, а часть Материка». Ну и дальше про колокол.