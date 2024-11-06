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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Российские элиты тайно поздравили Трампа

18:01 1031

Президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие представители российских элит «через знакомых» поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США, сообщили «Верстке» источники, близкие к Кремлю и парламенту.

Помимо Путина и Медведева, свои поздравления Трампу направили председатель правления «Сбера» Герман Греф, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам собеседника издания, российские власти надеются, что благодаря Трампу улучшатся позиции Москвы в войне с Украиной.

«Надежды связаны, в первую очередь, с сокращением помощи Украине в ходе „спецоперации“. А так Трамп, конечно, гораздо договороспособнее и лучше для нас, чем Харрис», — заявил источник издания в парламенте.

В то же время идею Трампа закончить войну между Россией и Украиной за сутки в Кремле не воспринимают всерьез. «А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом — прекратить помощь Украине резко», — задавался вопросом источник «Верстки», близкий к администрации президента.

78-летний Трамп получил 277 голосов выборщиков при 270 необходимых, чтобы стать 47-м президентом США. У его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис 224 голоса. По данным Bloomberg, Трампа поддержали 71,7 млн американцев, Харрис — 66,7 млн. В своем выступлении после завершения голосования республиканец пообещал «остановить войны в мире».

В ходе президентской кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт в Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года, — да и вообще способен сделать это «за 24 часа», однако не пояснял, как именно этого добьется. При этом он отмечал, что заставит Путина сесть за стол переговоров угрозами обрушить цены на нефть.

План Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны на нынешней линии соприкосновения российских и украинских войск, а также отказ Киева от вступления в НАТО, говорил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Он отмечал, что таким образом Украина сохранит свой суверенитет ценой нейтралитета. Президент Владимир Зеленский называл это предложение «радикальным» и «неприемлемым», отмечая, что Украине просто предлагают отдать свои территории.

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