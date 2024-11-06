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Адвокаты провели общереспубликанское совещание

18:08 230

5 ноября в онлайн-формате под руководством председателя Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова состоялось общереспубликанское совещание на тему «Правовая помощь за счет государства».

В совещании приняли участие члены президиума, дисциплинарной и квалификационной комиссий Коллегии, руководители более 120 адвокатских бюро и адвокаты, работающие индивидуально.

На мероприятии были обсуждены результаты мониторинга правовой помощи, оказываемой за счет средств государственного бюджета, а также существующие в этой сфере проблемы.

Председатель Коллегии Анар Багиров отметил, что согласно указу президента Ильхама Алиева от 3 апреля 2019 года Коллегии адвокатов была поручена организация централизованного учета и прогнозирования правовой помощи за счет государства. Коллегия полностью выполняет свои обязательства в этой сфере. В короткие сроки президиумом были выполнены необходимые работы: централизованно организованы выплаты адвокатам, работающим в адвокатских организациях по всей стране, обеспечен точный учет соответствующих документов, устранены недостатки в сфере финансовой дисциплины в своевременной оплате труда адвокатов.

Затем Анар Багиров ознакомил участников заседания с соответствующими статистическими отчетами по анализу оказанной на сегодняшний день юридической помощи за счет государства, а также привлек внимание участников совещания к ряду проблем, таким как: неправильное оформление документов, несоблюдение дежурных списков, избирательный подход со стороны государственных органов при назначении дел адвокатским организациям и индивидуальным адвокатам, случаи формальной адвокатуры.

Далее выступил заместитель председателя коллегии, директор Центра правовой помощи Шахмар Мамедов, который подробно рассказал о деятельности Центра за прошедший год и подчеркнул, что при оказании юридической помощи за счет государственного бюджета отдельными адвокатами допускались недостатки, которые обобщены, соответствующая информация была предоставлена для ознакомления адвокатов.

В заключение были проведены широкие обсуждения, отмечены многочисленные проблемы, встречающиеся на практике, и предложены конкретные практические меры для улучшения работы в данной сфере.

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