Адвокаты провели общереспубликанское совещание
5 ноября в онлайн-формате под руководством председателя Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова состоялось общереспубликанское совещание на тему «Правовая помощь за счет государства».
В совещании приняли участие члены президиума, дисциплинарной и квалификационной комиссий Коллегии, руководители более 120 адвокатских бюро и адвокаты, работающие индивидуально.
На мероприятии были обсуждены результаты мониторинга правовой помощи, оказываемой за счет средств государственного бюджета, а также существующие в этой сфере проблемы.
Председатель Коллегии Анар Багиров отметил, что согласно указу президента Ильхама Алиева от 3 апреля 2019 года Коллегии адвокатов была поручена организация централизованного учета и прогнозирования правовой помощи за счет государства. Коллегия полностью выполняет свои обязательства в этой сфере. В короткие сроки президиумом были выполнены необходимые работы: централизованно организованы выплаты адвокатам, работающим в адвокатских организациях по всей стране, обеспечен точный учет соответствующих документов, устранены недостатки в сфере финансовой дисциплины в своевременной оплате труда адвокатов.
Затем Анар Багиров ознакомил участников заседания с соответствующими статистическими отчетами по анализу оказанной на сегодняшний день юридической помощи за счет государства, а также привлек внимание участников совещания к ряду проблем, таким как: неправильное оформление документов, несоблюдение дежурных списков, избирательный подход со стороны государственных органов при назначении дел адвокатским организациям и индивидуальным адвокатам, случаи формальной адвокатуры.
Далее выступил заместитель председателя коллегии, директор Центра правовой помощи Шахмар Мамедов, который подробно рассказал о деятельности Центра за прошедший год и подчеркнул, что при оказании юридической помощи за счет государственного бюджета отдельными адвокатами допускались недостатки, которые обобщены, соответствующая информация была предоставлена для ознакомления адвокатов.
В заключение были проведены широкие обсуждения, отмечены многочисленные проблемы, встречающиеся на практике, и предложены конкретные практические меры для улучшения работы в данной сфере.