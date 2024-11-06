Адвокаты провели общереспубликанское совещание

В совещании приняли участие члены президиума, дисциплинарной и квалификационной комиссий Коллегии, руководители более 120 адвокатских бюро и адвокаты, работающие индивидуально.

5 ноября в онлайн-формате под руководством председателя Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова состоялось общереспубликанское совещание на тему «Правовая помощь за счет государства».

На мероприятии были обсуждены результаты мониторинга правовой помощи, оказываемой за счет средств государственного бюджета, а также существующие в этой сфере проблемы.

Председатель Коллегии Анар Багиров отметил, что согласно указу президента Ильхама Алиева от 3 апреля 2019 года Коллегии адвокатов была поручена организация централизованного учета и прогнозирования правовой помощи за счет государства. Коллегия полностью выполняет свои обязательства в этой сфере. В короткие сроки президиумом были выполнены необходимые работы: централизованно организованы выплаты адвокатам, работающим в адвокатских организациях по всей стране, обеспечен точный учет соответствующих документов, устранены недостатки в сфере финансовой дисциплины в своевременной оплате труда адвокатов.

Затем Анар Багиров ознакомил участников заседания с соответствующими статистическими отчетами по анализу оказанной на сегодняшний день юридической помощи за счет государства, а также привлек внимание участников совещания к ряду проблем, таким как: неправильное оформление документов, несоблюдение дежурных списков, избирательный подход со стороны государственных органов при назначении дел адвокатским организациям и индивидуальным адвокатам, случаи формальной адвокатуры.

Далее выступил заместитель председателя коллегии, директор Центра правовой помощи Шахмар Мамедов, который подробно рассказал о деятельности Центра за прошедший год и подчеркнул, что при оказании юридической помощи за счет государственного бюджета отдельными адвокатами допускались недостатки, которые обобщены, соответствующая информация была предоставлена для ознакомления адвокатов.

В заключение были проведены широкие обсуждения, отмечены многочисленные проблемы, встречающиеся на практике, и предложены конкретные практические меры для улучшения работы в данной сфере.