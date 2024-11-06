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В Лондоне представили туристические возможности Азербайджана

почти официоз
Рамиль Алиев, собкор
18:11 316

Для демонстрации туристического потенциала Азербайджана Бюро по туризму, в сотрудничестве с местными партнерами, принимает участие в международной выставке World Travel Market (WTM London 2024), проходящей в Лондоне.

На национальном стенде нашу страну представляют ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», туристический центр «Шахдаг» и 10 ведущих компаний туристической индустрии Азербайджана.

В рамках выставки посетители могут ознакомиться с богатой историей и культурным наследием Азербайджана, национальной кухней, горнолыжными курортами, а также погрузиться в мир виноделия и возможности оздоровительного, экотуризма и зимнего отдыха.

Особое место на стенде занимают интерактивные впечатления, которые позволяют глубже ознакомиться с туристическим потенциалом Азербайджана. Гостям предлагают дегустацию изысканных азербайджанских вин и традиционных сладостей, а также виртуальные туры по живописным уголкам страны с использованием современных технологий VR (виртуальной реальности).

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов посетил национальный стенд и ознакомился с ходом выставки, а также представленными туристическими продуктами, подчеркнув важность этого события для укрепления культурных и экономических связей между Азербайджаном и Великобританией.

Выставка World Travel Market (WTM), проводящаяся с 1980 года, ежегодно привлекает ведущие организации по управлению туризмом и профессионалов туристической индустрии со всего мира. В этом году на мероприятии, которое продлится до 7 ноября, ожидается участие более 5000 экспонентов из 182 стран и более 51 тысячи специалистов отрасли.

Отметим, что с января по октябрь 2024 года Азербайджан посетили 20 973 гражданина Великобритании — на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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