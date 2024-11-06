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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

«Хезболла» Израилю: Переговоры только после прекращения войны

18:18 278

Условием для вступления Ливана в непрямые переговоры с Израилем может быть только полное прекращение военных действий. Об этом заявил генеральный секретарь движения «Хезболла» шейх Наим Кассем в телеобращении, которое транслировал канал Al Manar.

«Непрямые переговоры начнутся только тогда, когда израильский враг решит остановить свою агрессию, - указал Кассем. - Их будет вести [от имени «Хезболлы»] спикер парламента республики Набих Берри с тем, чтобы не допустить какого-либо посягательства на суверенитет Ливана».

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