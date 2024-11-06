«Хезболла» Израилю: Переговоры только после прекращения войны

Условием для вступления Ливана в непрямые переговоры с Израилем может быть только полное прекращение военных действий. Об этом заявил генеральный секретарь движения «Хезболла» шейх Наим Кассем в телеобращении, которое транслировал канал Al Manar.

«Непрямые переговоры начнутся только тогда, когда израильский враг решит остановить свою агрессию, - указал Кассем. - Их будет вести [от имени «Хезболлы»] спикер парламента республики Набих Берри с тем, чтобы не допустить какого-либо посягательства на суверенитет Ливана».