За убийство «отца иранской ядерной программы»: «агентов «Моссада» приговорили к казни

Как сообщает агентство Irna, речь идет о двух разных делах, фигурантами одного из них были три человека, второго – один. Трое из осужденных, как утверждается, причастны к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называли руководителем ядерной программы Ирана.

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года в Абасарде (пригороде Тегерана). После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

В сентябре 2021 года The New York Times опубликовало результаты собственного расследования убийства Фахризаде. По информации, которую издание получило от «иранских, израильских и американских источников», ликвидация была проведена израильской разведкой («Моссадом») с помощью высоких технологий. По сведениям издания, специально для проведения этой ликвидации был создан роботизированный пулемет, похожий на бельгийский пулемет FN MAG, но способный сделать 600 выстрелов в минуту и управляемый посредством спутника. «Компьютерный снайпер», как называет этот механизм NYT, весил около тонны, поэтому его частями тайно переправляли на территорию Ирана, где он был собран. Механизм был водружен на пикап, начиненный взрывчаткой; после того, как операция была завершена (она длилась менее минуты), машина и роботизированный пулемет взорвались. К моменту активации робота команда организаторов покушения уже покинула Иран.