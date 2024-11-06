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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

У талибов большие надежды на Трампа

18:41 107

Движение «Талибан» в среду заявило о стремлении к развитию отношений с США при президентстве Дональда Трампа, сообщает агентство ЭФЭ.

«Мы надеемся, что Афганистан и США смогут открыть новую главу двусторонних отношений, основанную на взаимодействии», - приводит агентство выдержку из заявления МИД страны.

Кроме того, талибы выразили надежду на то, что администрация Трампа «предпримет шаги, направленные на прогресс в отношениях между двумя странами».

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