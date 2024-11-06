Россия пожаловалась на Молдову

Постоянное представительство России делает представление руководству Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ из-за действий Молдовы в отношении российских наблюдателей. Об этом сообщили в МИД России.

Об обращении в ОБСЕ говорится в сообщении о вызове в МИД посла Молдовы Лилиана Дария. Дипломату был заявлен решительный протест из-за действий властей Кишинева.

«Аналогичное представление делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене», — заявили в российском дипведомстве.

В министерстве заявили, что в преддверии первого тура выборов, который проходил одновременно с конституционным референдумом о вступлении в ЕС, власти Молдовы без каких-либо оснований отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.