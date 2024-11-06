В Кремле рассказали, каким будет будущий президент России
18:57 1527
Будущий президент России будет таким же, как и действующий глава государства Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос участника Федерального просветительского марафона «Знание. Первые», пишет ТАСС.
«И в любом случае — такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», — сказал представитель Кремля.
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