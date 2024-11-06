С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!

Какими будут внутренняя и внешняя политика администрации Дональда Трампа, который с подавляющим преимуществом вновь избран президентом? В настоящее время это тема номер один в мировых обсуждениях. Ответ на данный вопрос зависит от адресата. Естественно, сторонники Трампа скажут, что их кумир «вновь сделает США великими» — как на внутренней, так и международной арене. Противники же эпатажного политика и бизнесмена заявят, что он представляет собой величайшую угрозу американской демократии.

Если говорить о внутренней политике, судебная система США — одна из сфер, в которой, ожидается, Трамп, вероятно, проведет «чистку». Это во многом связано с многочисленными уголовными делами, касающимися его первого срока на посту президента. Среди этих уголовных дел — обвинения во вмешательстве в выборы и попытки сорвать процесс передачи власти после поражения в 2020 году. Трамп также заявил, что обязательно помилует своих сторонников, арестованных за участие в нападении на Капитолий 6 января. 6 января 2021 года группа сторонников Трампа напала на здание Конгресса, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена. В целом, по прогнозам многих, Трамп будет опираться в своей политике на документ «Проект 2025», подготовленный правым аналитическим центром Heritage Foundation, расположенным в Вашингтоне. Что это за документ. Кто и когда его подготовил?

Это 900-страничный политический «список пожеланий» для следующего президента-республиканца, предложение, которое расширит президентскую власть и навяжет ультраконсервативное социальное видение. «Сегодня вечером вы услышите подробный и опасный план под названием «Проект 2025», который бывший президент намерен реализовать, если его снова изберут», — заявила вице-президент Камала Харрис в начале президентских дебатов на канале ABC News. Дональд Трамп, который неоднократно дезавуировал документ, ответил: «Я не имею никакого отношения к «Проекту 2025». Однако десятки бывших чиновников администрации Трампа внесли свой вклад в предложения аналитического центра, предоставив демократам линию атаки на бывшего президента. Как отмечается в материале BBC, реакция на некоторые наиболее радикальные предложения «Проекта 2025», разработанного консервативным аналитическим центром Heritage Foundation, была острой. Директор проекта ушел в отставку после критики плана со стороны демократов и гнева со стороны предвыборного штаба Трампа, обвинившего чиновников Heritage в попытке преувеличить свое влияние на бывшего президента. И несмотря на то, что Трамп дистанцировался от «Проекта 2025», он оставался ключевым предметом обсуждения на выборах.

Heritage Foundation — один из самых известных праворадикальных аналитических центров Вашингтона. Впервые он разработал политические планы для будущих республиканских администраций в 1981 году, когда Рональд Рейган собирался вступить в должность. Аналогичные документы были подготовлены и в связи с последующими президентскими выборами, в том числе в 2016 году, когда победу на выборах одержал Трамп. В этом нет ничего необычного: американские аналитические центры всех политических направлений часто предлагают списки политических пожеланий для будущих правительств. И Heritage успешно влиял на республиканские администрации. Через год после вступления Трампа на пост президента сотрудники центра хвастались, что Белый дом принял почти две трети его предложений. Отчет «Проект 2025» был представлен в апреле 2023 года, но сопротивление демократов документу усилилось по мере обострения предвыборной гонки в этом году. Политики-демократы создали «Целевую группу по остановке «Проекта 2025» и даже создали горячую линию для сбора инсайдерской информации о деятельности Heritage, утверждая, что существует «секретная» часть повестки дня, продвигающая список указов президента. Представители кампании Харрис и ее сторонники постоянно поднимали этот проект в интервью и выступлениях. Трамп начал отходить от документа в начале июля.

«Я ничего не знаю о Project 2025», — написал он на своей платформе в социальных сетях Truth Social. «Я понятия не имею, кто за этим стоит. Я не согласен с некоторыми из их высказываний, а некоторые из них просто смехотворны и отвратительны». Во время президентских дебатов с Харрис он был более точен и сказал, что идеи в документе включают «некоторые хорошие, некоторые плохие». «Но это не имеет значения», — сказал он. — «Я не имею к этому никакого отношения». Команда, создавшая проект, состояла из бывших советников Трампа, включая директора Пола Дэнса, который был руководителем аппарата Управления кадров, когда Трамп был президентом. Дэнс покинул проект в конце июля, открыв путь президенту Heritage Foundation Кевину Робертсу. Он сказал, что уходит во время президентских выборов, чтобы «направить все свои усилия на победу, по большому счету». Рассел Воут, еще один бывший чиновник администрации Трампа, написал ключевую главу в документе и также является директором по политике платформы Национального комитета Республиканской партии на 2024 год. По данным Heritage, в подготовке документа приняли участие более 100 консервативных организаций, в том числе многие из тех, которые также имели бы огромное влияние в Вашингтоне, если бы республиканцы вернули себе Белый дом. В самом документе излагаются четыре основные политические цели: восстановить семью как центральную часть американской жизни; ликвидировать административное государство; защитить суверенитет и границы страны; обеспечить «дарованные Богом права личности на свободную жизнь».

«Проект 2025» предлагает поставить всю федеральную бюрократию, включая независимые агентства, такие как Министерство юстиции, под прямой президентский контроль — спорная идея, известная как «теория единой исполнительной власти». На практике это упростило бы процесс принятия решений, позволив президенту напрямую реализовывать политику в ряде областей. Предложения также предусматривают отмену мер защиты рабочих мест для тысяч государственных служащих, которые затем могут быть заменены политическими назначенцами. В документе ФБР названо «раздутой, высокомерной, все более беззаконной организацией». Он призывает к радикальной перестройке этого и нескольких других федеральных агентств, а также к полной ликвидации Департамента образования. Платформа Республиканской партии вобрала в себя многие — но не все — из этих идей. В нее включено предложение «рассекретить правительственные записи, искоренить нарушителей и уволить коррумпированных сотрудников». Он обещает сократить регулирование и государственные расходы и открыто призывает закрыть Департамент образования. Однако в нем не предлагается радикальной реформы федеральных агентств, как это предусмотрено в «Проекте 2025».

Документ не призывает к прямому общенациональному запрету абортов, и Трамп заявляет, что не подпишет такой закон. Однако в нем предлагается изъять из продажи абортивную таблетку «Мифепристон» и использовать существующие, но плохо соблюдаемые законы, чтобы остановить пересылку этого препарата по почте. В более общем плане документ предполагает, что Министерству здравоохранения и социальных служб следует «придерживаться библейского, подкрепленного социальными науками определения брака и семьи». В документе предлагается увеличить финансирование строительства стены на границе США и Мексики — одного из главных предложений Трампа в 2016 году. «Проект 2025» также предлагает расформировать Министерство внутренней безопасности и объединить его с другими подразделениями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в других ведомствах, создав гораздо более масштабную и мощную операцию по охране границ. Другие предложения включают отмену категорий виз для жертв преступлений и торговли людьми, увеличение сборов для иммигрантов и разрешение ускоренного рассмотрения заявлений для мигрантов, которые платят надбавку. Не все эти детали повторяются в платформе Республиканской партии, но в целом заголовки схожи — партия обещает реализовать «крупнейшую программу депортации в истории Америки».

В документе предлагается сократить федеральные средства на исследования и инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также содержится призыв к следующему президенту «прекратить войну с нефтью и природным газом». Цели по сокращению выбросов углерода будут заменены усилиями по увеличению производства энергии и повышению энергетической безопасности. В документе излагаются две конкурирующие точки зрения на тарифы, и мнения разделились по вопросу о том, должен ли следующий президент попытаться стимулировать свободную торговлю или повысить барьеры для импорта. Однако экономические советники предполагают, что вторая администрация Трампа должна сократить корпоративные и подоходные налоги, упразднить Федеральную резервную систему и даже рассмотреть возможность возврата к обеспеченной золотом валюте. Платформа Республиканской партии в этих политических областях не заходит так далеко, как «Проект 2025». Вместо этого платформа говорит о снижении инфляции и бурении нефтяных скважин для снижения затрат на энергоносители, но в ней мало конкретных политических предложений. А сам Трамп выступил за повышение пошлин на импортные товары. Согласно предложениям, порнография будет запрещена, а технологические и телекоммуникационные компании, предоставляющие к ней доступ, будут закрыты. В документе содержится призыв к выбору школ и родительскому контролю над школами, а также критикуется так называемая «пропаганда пробуждения». В нем предлагается исключить длинный список терминов из всех законов и федеральных нормативных актов, включая «сексуальную ориентацию», «гендерное равенство», «аборт» и «репродуктивные права».