Худший день евро

Курс евро в среду, 6 ноября, снизился более чем на два процента, что стало его самым резким падением с июня 2016 года, когда в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС.

При этом, пишет Bloomberg, доллар, напротив, достиг годового максимума.

В материале отмечается, что европейская валюта пережила на фоне избрания Дональда Трампа американским президентом худший день более чем за восемь лет, а отрасли, доходы которых сильно зависят от США, проседают из-за опасений по поводу введения импортных пошлин.