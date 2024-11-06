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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Худший день евро

19:39 1353

Курс евро в среду, 6 ноября, снизился более чем на два процента, что стало его самым резким падением с июня 2016 года, когда в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС.

При этом, пишет Bloomberg, доллар, напротив, достиг годового максимума.

В материале отмечается, что европейская валюта пережила на фоне избрания Дональда Трампа американским президентом худший день более чем за восемь лет, а отрасли, доходы которых сильно зависят от США, проседают из-за опасений по поводу введения импортных пошлин.

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