Российскому замминистра Владимиру Зеленскому «посочувствовали»

По ее словам, российскому чиновнику «не очень повезло» с фамилией.

«То, что первый [заместитель] хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря», — заявила Матвиенко, намекнув на то, что тот является тезкой украинского президента.

Матвиенко в шутку рекомендовала первому замминистра «громко» нигде не называть свою фамилию.

Российский же Зеленский, в свою очередь, с улыбкой развел руками, после чего начал свой доклад.