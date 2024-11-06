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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Российскому замминистра Владимиру Зеленскому «посочувствовали»

19:49 622

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о фамилии первого заместителя министра здравоохранения России, которого зовут Владимир Зеленский.

По ее словам, российскому чиновнику «не очень повезло» с фамилией.

Тот самый «невезучий» Владимир Зеленский

«То, что первый [заместитель] хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря», — заявила Матвиенко, намекнув на то, что тот является тезкой украинского президента.

Матвиенко в шутку рекомендовала первому замминистра «громко» нигде не называть свою фамилию.

Российский же Зеленский, в свою очередь, с улыбкой развел руками, после чего начал свой доклад.

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