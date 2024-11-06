USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Лучший ресторан Баку Mangal Steak House Bayıl получил «5 звезд»

Жаля Агазаде, собкор
19:59 566

Стремительное развитие ресторанной культуры Азербайджана становится важным фактором национальной индустрии гостеприимства и туризма. Не случайно на крупнейшей туристической платформе Tripadvisor Баку занял 13-е место в списке «Лучшие в мире гастрономические направления».

Высочайший уровень конкуренции на ресторанном рынке требует от тысяч рестораторов Азербайджана удерживать на максимально высоком уровне качество знаменитой азербайджанской кулинарии, использовать креативные инновационные подходы к бизнесу и постоянно быть в курсе гастрономических новшеств.

Как и в любой стремительно развивающейся сфере, в ресторанном бизнесе важную роль играют рейтинги, объективно отражающие состояние данного рынка. Одновременно оценка деятельности стимулирует развитие и самосовершенствование, помогает искать что-то новое и не останавливаться на достигнутом.

Сегодня ресторану Mangal Steak House Bayıl был выдан сертификат «5 звезд» по классификации, основанной на показателях риска объектов общественного питания и установленной Азербайджанским институтом пищевой безопасности (AQTI). Деятельность Mangal Steak House Bayıl была оценена в рамках проекта «Звезда рейтинга», с помощью которого AQTI реализует Государственную программу обеспечения пищевой безопасности Азербайджанской Республики на 2019-2025 годы.

Выступая на состоявшейся 6 ноября церемонии вручения сертификата, Самир Мехралиев, заведующий отделом Института, в частности, подчеркнул: «В процессе оценки деятельности ресторана Mangal Steak House Bayıl было установлено, что на этом объекте общественного питания приняты все необходимые меры для обеспечения пищевой безопасности».

На базе результатов мониторинга, впервые проводившегося в рамках процесса определения рейтинга объектов общественного питания по показателям риска, ресторану Mangal Steak House Bayıl был присвоен статус «Пять звезд».

«Всем нам радостно осознавать, что общественное питание, предоставляемое нашим рестораном Mangal Steak House, получило по результатам мониторинга высокую оценку, - сказал на церемонии вручения директор ресторана Эльшан Гайытмазов. - Особенно если учесть, что это происходит накануне такого престижного международного мероприятия, как COP 29, что для нас, безусловно, имеет особое значение. Наши успехи являются результатом коллективной работы всей команды. Я благодарю каждого сотрудника, а также хочу выразить благодарность за оказанное доверие руководству Института пищевой безопасности».

Отметим, что определение рейтинга осуществляется AQTI на основе добровольных заявлений предпринимателей-рестораторов. После подачи заявления в Институт оценка проводится на тестируемом предприятии общественного питания в течение тридцати дней.

Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
17:52 3578
Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу
Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу
20:15 194
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос; все еще актуально
11:12 6411
Худший день евро
Худший день евро
19:39 1361
Алиев поздравил Трампа с победой
Алиев поздравил Трампа с победой новость дополнена
15:23 7493
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
17:22 5675
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
16:21 6062
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
14:40 4724
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
14:28 1126
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 16972
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 45287

ЭТО ВАЖНО

Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
17:52 3578
Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу
Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу
20:15 194
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос; все еще актуально
11:12 6411
Худший день евро
Худший день евро
19:39 1361
Алиев поздравил Трампа с победой
Алиев поздравил Трампа с победой новость дополнена
15:23 7493
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
17:22 5675
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
16:21 6062
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
14:40 4724
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин
14:28 1126
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...»
Трамп заявил о своей «божественной миссии»: «Бог пощадил мою жизнь не просто так...» видео; обновлено 13:44
13:44 16972
Америка выбирает Трампа
Америка выбирает Трампа видео; обновлено 10:15
10:15 45287
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться