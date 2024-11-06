Лучший ресторан Баку Mangal Steak House Bayıl получил «5 звезд»

Стремительное развитие ресторанной культуры Азербайджана становится важным фактором национальной индустрии гостеприимства и туризма. Не случайно на крупнейшей туристической платформе Tripadvisor Баку занял 13-е место в списке «Лучшие в мире гастрономические направления».

Высочайший уровень конкуренции на ресторанном рынке требует от тысяч рестораторов Азербайджана удерживать на максимально высоком уровне качество знаменитой азербайджанской кулинарии, использовать креативные инновационные подходы к бизнесу и постоянно быть в курсе гастрономических новшеств.

Как и в любой стремительно развивающейся сфере, в ресторанном бизнесе важную роль играют рейтинги, объективно отражающие состояние данного рынка. Одновременно оценка деятельности стимулирует развитие и самосовершенствование, помогает искать что-то новое и не останавливаться на достигнутом.

Сегодня ресторану Mangal Steak House Bayıl был выдан сертификат «5 звезд» по классификации, основанной на показателях риска объектов общественного питания и установленной Азербайджанским институтом пищевой безопасности (AQTI). Деятельность Mangal Steak House Bayıl была оценена в рамках проекта «Звезда рейтинга», с помощью которого AQTI реализует Государственную программу обеспечения пищевой безопасности Азербайджанской Республики на 2019-2025 годы.