Лучший ресторан Баку Mangal Steak House Bayıl получил «5 звезд»
Стремительное развитие ресторанной культуры Азербайджана становится важным фактором национальной индустрии гостеприимства и туризма. Не случайно на крупнейшей туристической платформе Tripadvisor Баку занял 13-е место в списке «Лучшие в мире гастрономические направления».
Высочайший уровень конкуренции на ресторанном рынке требует от тысяч рестораторов Азербайджана удерживать на максимально высоком уровне качество знаменитой азербайджанской кулинарии, использовать креативные инновационные подходы к бизнесу и постоянно быть в курсе гастрономических новшеств.
Как и в любой стремительно развивающейся сфере, в ресторанном бизнесе важную роль играют рейтинги, объективно отражающие состояние данного рынка. Одновременно оценка деятельности стимулирует развитие и самосовершенствование, помогает искать что-то новое и не останавливаться на достигнутом.
Сегодня ресторану Mangal Steak House Bayıl был выдан сертификат «5 звезд» по классификации, основанной на показателях риска объектов общественного питания и установленной Азербайджанским институтом пищевой безопасности (AQTI). Деятельность Mangal Steak House Bayıl была оценена в рамках проекта «Звезда рейтинга», с помощью которого AQTI реализует Государственную программу обеспечения пищевой безопасности Азербайджанской Республики на 2019-2025 годы.
Выступая на состоявшейся 6 ноября церемонии вручения сертификата, Самир Мехралиев, заведующий отделом Института, в частности, подчеркнул: «В процессе оценки деятельности ресторана Mangal Steak House Bayıl было установлено, что на этом объекте общественного питания приняты все необходимые меры для обеспечения пищевой безопасности».
На базе результатов мониторинга, впервые проводившегося в рамках процесса определения рейтинга объектов общественного питания по показателям риска, ресторану Mangal Steak House Bayıl был присвоен статус «Пять звезд».
«Всем нам радостно осознавать, что общественное питание, предоставляемое нашим рестораном Mangal Steak House, получило по результатам мониторинга высокую оценку, - сказал на церемонии вручения директор ресторана Эльшан Гайытмазов. - Особенно если учесть, что это происходит накануне такого престижного международного мероприятия, как COP 29, что для нас, безусловно, имеет особое значение. Наши успехи являются результатом коллективной работы всей команды. Я благодарю каждого сотрудника, а также хочу выразить благодарность за оказанное доверие руководству Института пищевой безопасности».
Отметим, что определение рейтинга осуществляется AQTI на основе добровольных заявлений предпринимателей-рестораторов. После подачи заявления в Институт оценка проводится на тестируемом предприятии общественного питания в течение тридцати дней.