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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу

20:15 197

Вице-президент США демократ Камала Харрис в среду, скорее всего, сделает звонок конкуренту на президентских выборах республиканцу Дональду Трампу и признает свое поражение, сообщает NBC со ссылкой на двух помощников Харрис.

«Время для звонка пока обсуждают. Сейчас Харрис работает над своей речью, заявил один из помощников», - информирует телеканал.

Вместе с тем неназванный представитель Белого дома сообщил NBC, что президент США Джо Байден также в среду намерен позвонить Трампу, и кроме того, желает выступить публично на тему итогов выборов. Однако время звонка и содержание выступления также еще не утвердили.

В Белом доме уточнили, что Байден собирается сделать все то, чего избежал тогдашний президент Трамп при победе Байдена на выборах 2020 года: позвонить с поздравлениями, пригласить в Белый дом, присутствовать на церемонии инаугурации.

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

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