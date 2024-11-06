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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Генштаб Украины о «напряженной» ситуации на фронте

20:35 1000

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал обстановку на всей линии боевого соприкосновения «напряженной», акцентировав внимание на двух направлениях.

«Ситуация на фронте остается напряженной», - говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

По его данным, «горячее всего» сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

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