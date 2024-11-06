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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Трамп следит, кто из мировых лидеров пытается связаться с ним

20:40 1093

Дональд Трамп внимательно отслеживает, кто из мировых лидеров поддерживает с ним контакты, сообщает телеканал CNN.

По его информации, Трамп «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь».

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам американских СМИ, Трамп уже набрал более 270 голосов выборщиков, что достаточно для победы. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.

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